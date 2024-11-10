В Киевской и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. О том, какая сейчас ситуация, рассказывает 24 Канал.

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16:04, 10 ноября Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях.

16:02, 10 ноября В Запорожской области также зафиксировали дрон.

16:01, 10 ноября Дроны на Днепропетровщину Воздушные силы писали о целой группе БпЛА, которая двигалась е Днепропетровскую область.

16:01, 10 ноября На Харьковщине также вражеский дрон. Там возможна работа противовоздушной обороны.

16:00, 10 ноября БпЛА на Сумщине В сумской области также зафиксировали вражеский дрон. Там сообщили о возможной работе ПВО.