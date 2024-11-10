В Киевской и еще ряде областей объявили воздушную тревогу. О том, какая сейчас ситуация, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Украина ударила ракетой по псковским десантникам, которые стояли на Запорожье
Сейчас группы "Шахедов" наблюдаются в Киевской и Полтавской областях, движутся в западном и юго-западном направлениях.
В Запорожской области также зафиксировали дрон.
Дроны на Днепропетровщину
Воздушные силы писали о целой группе БпЛА, которая двигалась е Днепропетровскую область.
На Харьковщине также вражеский дрон. Там возможна работа противовоздушной обороны.
БпЛА на Сумщине
В сумской области также зафиксировали вражеский дрон. Там сообщили о возможной работе ПВО.
Фиксируют движение БпЛА
Воздушные силы сообщили о БпЛА на Полтавщине. Дрон направляется в северо-западном направлении угроза для Черниговщины и Киевщины.