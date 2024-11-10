У Київській та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. Про те, яка зараз ситуація, розповідає 24 Канал.
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Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках.
У Запорізькій області також зафіксували дрон.
Дрони на Дніпропетровщину
Повітряні сили писали про цілу групу БпЛА, яка рухалась е Дніпропетровщину.
На Харківщині також ворожий дрон. Там можлива робота протиповітряної оборони.
БпЛА на Сумщині
У сумській області також зафіксували ворожий дрон. Там повідомили про можливу роботу ППО.
Фіксують рух БпЛА
Повітряні сили повідомили про БпЛА на Полтавщині. Дрон прямує у північно-західному напрямку загроза для Чернігівщини та Київщини.