У Київській та ще низці областей оголосили повітряну тривогу. Про те, яка зараз ситуація, розповідає 24 Канал.

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16:04, 10 листопада Наразі групи "Шахедів" спостерігаються у Київській та Полтавській областях, рухаються у західному та південно-західному напрямках.

16:02, 10 листопада У Запорізькій області також зафіксували дрон.

16:01, 10 листопада Дрони на Дніпропетровщину Повітряні сили писали про цілу групу БпЛА, яка рухалась е Дніпропетровщину.

16:01, 10 листопада На Харківщині також ворожий дрон. Там можлива робота протиповітряної оборони.

16:00, 10 листопада БпЛА на Сумщині У сумській області також зафіксували ворожий дрон. Там повідомили про можливу роботу ППО.