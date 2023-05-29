В Киеве и многих городах Украины объявили воздушную тревогу: враг атакует "Шахедами"

Ночью 29 мая в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза, что Россия снова атакует мирных украинцев с воздуха.

Ночью в столице и во многих регионах объявили воздушную тревогу. Есть угроза обстрела "Шахедами" и ракетами.

О событиях прошлой ночи 59 дронов и взрывы в Киеве и Житомире: все о самой масштабной атаке "Шахедами"

В ночь на 29 мая россияне атаковали Украину

Спикер Одесской ОВА сообщил: "Одесса. Боевая работа ПВО продолжается. Верим и поддерживаем ВСУ!"Спикер ОК "Юг" опубликовал сообщения для украинцев: "Враг атакует с воздуха.Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить вред обломками на земле".​В Винницкой ОВА сообщили: "Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают". Также в Одессе слышали взрыв.В Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях также была объявлена тревога.Воздушная тревога была объявлена ​​в Винницкой области.Тревогу объявили в Одесской и Запорожской области.Воздушная тревога была объявлена ​​в Днепропетровской и Харьковской областях.Мониторинговые каналы сообщили, что БПЛА двигаются с Севера на Запад. Также движение БПЛА зафиксировано на Юге страны.В Киевской городской военной администрации сообщили, что в области на подступах к Киеву работает ПВО. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. В ОВА подтвердили, что тревога объявлена ​​из-за БПЛА.Воздушная тревога была объявлена ​​в Житомирской области.В некоторых областях работает ПВО. Украинцев призывают не фиксировать работу противовоздушной обороны, а также не снимать и публиковать возможные "прилеты".По данным мониторинговых групп, оккупанты осуществили второй пуск ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.В Киевской и Черниговской областях зафиксировали вражеские группы БПЛА типа "Шахед".Канал "Monitor" сообщил, что предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления. Однако эта информация требует подтверждения.Мониторинговые группы сообщили, что в Киевской области зафиксировали первые БПЛА.Воздушная тревога была объявлена ​​в Киевской и Кировоградской областях. Впоследствии сирены раздались в Сумской области, Киеве, а также в Полтавской и Черкасской областях.В Донецкой и Херсонской областях сообщили о взрывах.Воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областяхСутки начались с того, что в Черниговской области и Славутиче Киевской области объявили тревогу.