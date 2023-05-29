В Киеве и многих городах Украины объявили воздушную тревогу: враг атакует "Шахедами"

Ночью в столице и во многих регионах объявили воздушную тревогу. Есть угроза обстрела "Шахедами" и ракетами.
О событиях прошлой ночи 59 дронов и взрывы в Киеве и Житомире: все о самой масштабной атаке "Шахедами"
В ночь на 29 мая россияне атаковали Украину
02:10
Спикер Одесской ОВА сообщил: "Одесса. Боевая работа ПВО продолжается. Верим и поддерживаем ВСУ!"02:00
Спикер ОК "Юг" опубликовал сообщения для украинцев: "Враг атакует с воздуха. Идет боевая работа.
Напоминаем, что всем необходимо быть в укрытиях, не снимать и не выкладывать в сеть работу ПВО. Даже последствия боевой работы в воздухе могут наносить вред обломками на земле".01:45
В Винницкой ОВА сообщили: "Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают". Также в Одессе слышали взрыв.01:37
В Хмельницкой, Ровенской и Черновицкой областях также была объявлена тревога.01:33
Воздушная тревога была объявлена в Винницкой области.01:20
Тревогу объявили в Одесской и Запорожской области.01:18
Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях.01:11
Мониторинговые каналы сообщили, что БПЛА двигаются с Севера на Запад. Также движение БПЛА зафиксировано на Юге страны.00:58
В Киевской городской военной администрации сообщили, что в области на подступах к Киеву работает ПВО. Людей призывают находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги. В ОВА подтвердили, что тревога объявлена из-за БПЛА.00:57
Воздушная тревога была объявлена в Житомирской области.00:53
В некоторых областях работает ПВО. Украинцев призывают не фиксировать работу противовоздушной обороны, а также не снимать и публиковать возможные "прилеты".00:50
По данным мониторинговых групп, оккупанты осуществили второй пуск ракет типа Х-101/555 с Ту-95 из Каспийского направления.00:46
В Киевской и Черниговской областях зафиксировали вражеские группы БПЛА типа "Шахед".00:41
Канал "Monitor" сообщил, что предварительно осуществлены пуски ракет типа Х-101/555 из Ту-95 из Каспийского направления. Однако эта информация требует подтверждения.00:31
Мониторинговые группы сообщили, что в Киевской области зафиксировали первые БПЛА.00:28
Воздушная тревога была объявлена в Киевской и Кировоградской областях. Впоследствии сирены раздались в Сумской области, Киеве, а также в Полтавской и Черкасской областях.00:20
В Донецкой и Херсонской областях сообщили о взрывах.00:15
Воздушную тревогу объявили в Херсонской и Николаевской областях00:06
Сутки начались с того, что в Черниговской области и Славутиче Киевской области объявили тревогу.