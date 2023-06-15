Тревогу объявили ориентировочно в 15:46 15 июня. Перед этим Россия в ночь на 15 июня атаковала Одесщину и Днепропетровщину.

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Что известно о воздушной тревоге в Украине

Россия подняла в небо свой истребитель МиГ-31К. Он может на себе нести ракеты "Кинжал", которые могут поражать цели на расстоянии до 2 000 километров.

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал в эфире телемарафона, что украинцы уже хорошо изучили признаки воздушных тревог и могут сами догадаться, что есть опасность.

Это МиГ-31 с маркировкой К – это именно та модель, которая может нести аэробалистические ракеты Кинжал – это ракеты с маркировкой К-47, которые уже сбивали в мае наши защитники. Однако ракета может пролететь большое расстояние. Именно поэтому вся территория Украины покрыта красным цветом – это сигнал воздушной тревоги,

– рассказал Юрий Игнат.

Он уточнил, что МиГ-31 взлетел с российского аэродрома Саваслейка в Нижегородской области России.

Однако спикер пояснил, что МиГ-31 может совершать тренировочный полет. То есть взлететь, пролететь кругом, совершить посадку – это 20 минут. Однако раньше были тревоги и по 1,5 часа – МиГ летал до тех пор, пока не отработал свое горючее.

Представитель Воздушных сил ВСУ также призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, ведь это опасно.



Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала

Россия атаковала Украину

Российские военные в ночь на 15 июня атаковали Одесскую область и Кривой Рог в Днепропетровской области.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что россияне из четырех самолетов Ту-95МС запустили из Каспийского моря 4 крылатых ракеты Х-101 и Х-555. Наши защитники сбили одну вражескую ракету. Остальные попали в объекты на Днепропетровщине. Кроме того, украинские военные сбили все 20 дронов, которые запустили враги. В частности, Сергей Братчук отмечал, что все "Шахеды" в Одесской области удалось сбить.

Что касается атаки на Кривой Рог, там разрушение на двух промышленных предприятиях. В частности, существенные разрушения производственных сооружений, разбитые газопроводы, уничтожены шиномонтаж и автобус.

К сожалению, ранен 38-летний мужчина. Его в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Подробнее о последствиях атаки по Кривому Рогу читайте по ссылке.