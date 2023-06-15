Тривогу оголосили орієнтовно о 15:46 15 червня. Перед цим Росія в ніч проти 15 червня атакувала Одещину та Дніпропетровщину.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Росія підняла у небо свій винищувач МіГ-31К. Він може на собі нести ракети "Кинджал", які можуть вражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів.

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів в ефірі телемарафону, що українці вже добре вивчили ознаки повітряних тривог та можуть самі здогадатись, що є небезпека.

Це МіГ-31 з маркуванням К – це саме та модель, яка може нести аеробалістичні ракети "Кинджал" – це ракети з маркуванням К-47, які вже збивали у травні наші захисники. Проте ракета може пролетіти велику відстань. Саме тому вся територія України покрита червоним кольором – тобто це сигнал повітряної тривоги,

– розповів Юрій Ігнат.

Він уточнив, що МіГ-31 злетів з російського аеродрому Саваслейка, що в Нижньогородській області Росії.

Проте речник пояснив, що МіГ-31 може здійснювати тренувальний політ. Тобто злетіти, пролетіти колом, здійснити посадку – це 20 хвилин. Однак раніше були тривоги й по 1,5 години – МіГ літав доти, поки не відпрацював своє пальне.

Речник Повітряних сил ЗСУ також закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, адже це небезпечно.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

Росія атакувала Україну

Російські військові у ніч проти 15 червня атакували Одеську область та Кривий Ріг, що у Дніпропетровській області.

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що росіяни з чотирьох літаків Ту-95МС запустили з Каспійського моря 4 крилатих ракети Х-101 та Х-555. Наші захисники збили одну ворожу ракету. Решта – влучила в об'єкти на Дніпропетровщині. Окрім того, українські військові збили всі 20 дронів, які запустили вороги. Зокрема, Сергій Братчук зазначав, що всі "Шахеди" на Одещині вдалося збити.

Щодо атаки на Кривий Ріг, то там руйнування на двох промислових підприємствах. Зокрема, суттєві руйнування виробничих споруд, побиті газопроводи, знищено шиномонтаж та автобус.

На жаль, поранений 38-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості доправили у лікарню. Детальніше про наслідки атаки по Кривому Рогу читайте за посиланням.