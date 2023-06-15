Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав запуск дронів та крилатих ракет у ніч на 15 червня традиційною атакою окупантів. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Подробиці нічної атаки 15 червня

Ігнат заявив, що чотири російські літаки Ту-95МС запустили з Каспійського моря 4 крилатих ракети. Мовиться про Х-101 та Х-555. Нашим захисникам вдалося збити одну ворожу ракету. Решта влучила по об'єктах на Дніпропетровщині.

Військовослужбовець також розповів про успіхи нашої ППО у знищенні ворожих безпілотників.

Але ж із дронами ситуація значно краща. Тому що 20 ударних дронів… знищені у повітряному просторі України і на Півдні, і на Сході нашої держави,

– зазначив він.

Мовиться про Shahed-136/131, які Іран постачає Росії. Українська ППО збила усі 20 дронів-камікадзе. Окрім іранських безпілотників наші воїни збили ворожий розвідувальний БПЛА "Орлан-10". Ігнат додав, що російські загарбники проводять активну повітряну розвідку.

Скільки авіаційної техніки втратила Росія загалом

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про втрати окупантів у техніці за весь час повномасштабної фази російсько-української війни. За його словами, станом на 15 червня ЗСУ знищили 3333 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, 301 вертоліт, понад 300 літаків та 1200 крилатих ракет.

Треба розуміти, що на усе це йдуть зенітні керовані ракети, так само як і на іншу техніку,

– додав він.

Ігнат нагадав, що червень не менш насичений по російських атаках, ніж травень. Саме тому західна допомога у контексті "Рамштайну" дуже актуальна для Повітряних сил. Адже від цього залежить оборона та безпека України.

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