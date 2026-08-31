В Раде сделали заявление о работе во время постоянных тревог в Киеве

В последние дни Россия изменила тактику применения реактивных БПЛА. В Киеве сигналы тревоги стали раздаваться более 10 раз в сутки.

В связи с этим Верховная Рада планирует продолжить работу в условиях угроз. Об этом украинский парламент сообщил в своих социальных сетях.

Что известно о решении?

Аппарат Верховной Рады принимает все меры для обеспечения бесперебойной работы депутатов. Парламентарии будут продолжать заседания непосредственно в здании по улице Михаила Грушевского, 5. Рада разрабатывает специальные меры, которые должны минимизировать перерывы в ходе законотворческого процесса.

"РБК-Украина", ссылаясь на свои источники, пишет, что депутаты рассматривают вариант, как голосовать во время тревог. Законодатели могут принимать решения с помощью телефонов.

В Верховной Раде ищут решение, благодаря которому не придется покидать здание во время воздушных тревог, а достаточно будет просто спуститься в укрытие и продолжить заседание. Во время голосования в таких условиях народные депутаты могут использовать мобильное приложение с персональной верификацией, которое должно фиксировать, что депутат находится в Раде. Однако окончательного решения пока нет.

Напомним, что парламентарии жаловались на то, что не могут работать из-за постоянных тревог. По словам депутата Никиты Потураева, из-за тревог за сессию иногда удавалось принять лишь один документ.

СМИ распространяли информацию о возможном переносе заседаний в более безопасное место. Однако спикер парламента Руслан Стефанчук опроверг эти слухи и заявил, что народные депутаты не будут искать для себя особых условий и будут работать на своем привычном месте.