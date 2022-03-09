Воздушная тревога в Виннице: бегите в укрытие

В Виннице – воздушная тревога. Всем жителям нужно быстро спускаться в укрытие.

Сигнал тревоги прозвучал около 05:41. Следует понимать, что укрытие нельзя покидать до "отбоя".

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Важно также помочь спуститься в безопасное место всем немощным, старшим или одиноким людям поблизости.

Об "отбое" тревоги можно узнать из официальных ресурсов или дождаться второго звука сирены. Такие правила спасают жизни!

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