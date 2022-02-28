Воздушная тревога – в Виннице, Черновцах, Полтаве и городах Киевской области

28 февраля 2022 , 00:39
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал SPRAVDI

В ряде городов в ночь на 28 февраля объявили воздушную тревогу. Жителям Винницы, Черновцов, Полтавы, Белой Церкви, Богуслава, Мироновки и Таращи – немедленно в укрытие.

Тревожные сирены во всех вышеперечисленных городах начали звучать 28 февраля около 00:36. Сохраняйте спокойствие и прячьтесь в укрытиях.

Читайте на также: Россия напала на Украину: хронология основных событий

Важно: оставайтесь в укрытии, пока не услышите сигнал об отбое тревоги или соответствующем уведомлении на официальных ресурсах.

 

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.

Автор: Ірина Буртик