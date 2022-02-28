Воздушная тревога – в Виннице, Черновцах, Полтаве и городах Киевской области

В ряде городов в ночь на 28 февраля объявили воздушную тревогу. Жителям Винницы, Черновцов, Полтавы, Белой Церкви, Богуслава, Мироновки и Таращи – немедленно в укрытие.

Тревожные сирены во всех вышеперечисленных городах начали звучать 28 февраля около 00:36. Сохраняйте спокойствие и прячьтесь в укрытиях.

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Важно: оставайтесь в укрытии, пока не услышите сигнал об отбое тревоги или соответствующем уведомлении на официальных ресурсах.

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