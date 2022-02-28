Воздушная тревога в Виннице: все в укрытие

В Виннице работают сирены из-за воздушной тревоги. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.

В городе существует угроза атаки захватчиков с воздуха. Поэтому всем жильцам нужно срочно спуститься в укрытие.

Заметьте Транспорт Киева будет курсировать с ограничениями: метро в центре на вход и выход не будет работать

Найдите ближайшее укрытие и спуститесь в него. Там нужно находиться до сигнала сирены, который известит об отбое.

Карта укрытий в Виннице

Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать самые важные новости.