Воздушная тревога в Виннице: все в укрытие
28 февраля 2022 , 09:29Читати новину українською
Источник:Госспецсвязи
В Виннице работают сирены из-за воздушной тревоги. Всем жителям города нужно спуститься в укрытие.
В городе существует угроза атаки захватчиков с воздуха. Поэтому всем жильцам нужно срочно спуститься в укрытие.
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Найдите ближайшее укрытие и спуститесь в него. Там нужно находиться до сигнала сирены, который известит об отбое.
Карта укрытий в Виннице
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