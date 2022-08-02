Воздушная тревога звучала во многих областях, звуки взрывов слышали в Харькове и Николаеве
В Николаеве прогремели взрывы, ориентировочно минуту перед ними в городе объявили о воздушной тревоге. Также, вероятно, взрывы слышали в Харькове, однако там также очень сильная гроза.
Соответствующую информацию огласили ориентировочно в 03:54 2 августа. Перед этим еще вечером 1 августа в Николаеве сразу после тревоги сообщили о взрывах, неспокойно было и в районе Чернобаевки.
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В Николаеве раздались взрывы
Снова мощные взрывы в городе,
– сообщили местные жители по Николаеву.
Взрывы и гроза в Харькове
Также взрывы очевидцы услышали в Харькове. По данным телеграммы "Харьков Life", ориентировочно в 03:48 в городе услышали три взрыва.
Кроме того, в области сильная гроза. По данным подписчиков, гремит громче, чем от ракет. По состоянию на 03.54 2 августа тихо.
"Поправка на количество ракет – всего было 6. О новых пусках сообщений нет", – говорится в сообщении.
Стоит также вспомнить, что воздушная тревога по состоянию на 04:21 2 августа была объявлена в:
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Днепропетровской;
- Запорожский;
- Полтавской;
- Донецкий;
- Сумской;
- в Харьковской областях.
По состоянию на 04.50 2 августа во всех регионах, кроме Николаевщины, объявили об отбое тревоги.
Кратко об обстрелах в Украине
- В ночь на 2 августа жители разных регионов Украины в сети сообщили о звуках взрывов.
- В частности, информация поступала из того же Николаева, Кривого Рога и оккупированной Новой Каховки.
- Однако природа этих взрывов пока неизвестна. Известно, что россияне в Новой Каховке включили сирену и писали о "прилетах". Людей призывали не подходить к окнам, потому что это может быть "селитра".
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