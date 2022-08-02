Воздушная тревога звучала во многих областях, звуки взрывов слышали в Харькове и Николаеве

2 августа 2022 , 03:58
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В Николаеве прогремели взрывы, ориентировочно минуту перед ними в городе объявили о воздушной тревоге. Также, вероятно, взрывы слышали в Харькове, однако там также очень сильная гроза.

Соответствующую информацию огласили ориентировочно в 03:54 2 августа. Перед этим еще вечером 1 августа в Николаеве сразу после тревоги сообщили о взрывах, неспокойно было и в районе Чернобаевки.

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В Николаеве раздались взрывы

Снова мощные взрывы в городе,
сообщили местные жители по Николаеву. 

Взрывы и гроза в Харькове 

Также взрывы очевидцы услышали в Харькове. По данным телеграммы "Харьков Life", ориентировочно в 03:48 в городе услышали три взрыва.

Кроме того, в области сильная гроза. По данным подписчиков, гремит громче, чем от ракет. По состоянию на 03.54 2 августа тихо.

"Поправка на количество ракет – всего было 6. О новых пусках сообщений нет", – говорится в сообщении. 

Стоит также вспомнить, что воздушная тревога по состоянию на 04:21 2 августа была объявлена ​​в:

  • Одесской;
  • Николаевской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожский;
  • Полтавской;
  • Донецкий;
  • Сумской;
  • в Харьковской областях.

По состоянию на 04.50 2 августа во всех регионах, кроме Николаевщины, объявили об отбое тревоги.

Кратко об обстрелах в Украине

  • В ночь на 2 августа жители разных регионов Украины в сети сообщили о звуках взрывов.
  • В частности, информация поступала из того же НиколаеваКривого Рога и оккупированной Новой Каховки.
  • Однако природа этих взрывов пока неизвестна. Известно, что россияне в Новой Каховке включили сирену и писали о "прилетах". Людей призывали не подходить к окнам, потому что это может быть "селитра". 

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Автор: Діана Квасневська