В Бахмуте слышали взрывы, теперь на месте – пожар

Обратите внимание, что во время взрывов воздушной тревоги в Донецкой области не было. В последний раз сирены звучали в 18:20.

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В Бахмуте раздавались взрывы

Приблизительно в 22:42 в СМИ сообщили, что в Бахмуте раздаются взрывы. Пока точно неизвестно, что было причиной этих звуков. Официальной информации на этот счет пока нет. Однако местным жителям следует не подвергать себя опасности и находиться в укрытиях.

По информации местных телеграм-каналов, после взрывов в городе начался мощный пожар. В сети появилось фото с места происшествия, на котором можно увидеть свет от пламени и облака дыма.

Обратите внимание! Во время вражеских обстрелов не следует обнародовать фото или видео с мест ударов. Также не следует обнародовать адреса "прилетов" вражеских снарядов или ракет. Помните, что такая информация только помогает оккупантам корректировать огонь.



После взрывов в Бахмуте начался пожар / Фото "Новости Донбасса"

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Кратко о ситуации в Донецкой области

В Генштабе ВСУ рассказали, что в Донецкой области 31 июля российские оккупанты били из танков и артиллерии по Норцовке, Чепелю, Грушевахе, Родному, Вернополье, Гусаровке, Дибровному, Долине и Адамовке.

Вблизи поселка Мазановка Краматорского района украинские защитники обнаружили и ликвидировали вражеских разведчиков. В общем, на этом направлении захватчики имеют значительные потери живой силы и техники, а также низкий уровень морально-психологического состояния.

В Краматорском районе россияне не ведут активного наступления, однако продолжают наносить авиаудары и обстреливать из танков и артиллерии позиции ВСУ. От атак захватчиков страдает и гражданская инфраструктура вблизи Северска, Кривой Луки, Серебрянки, Ивано-Дарьевки, Григоровки, Звоновки, Верхнекаменского и Спорного.

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