Еще в одной области Украины вводят распределение воздушных тревог

На территории Запорожской области вводят распределение воздушных тревог. Это означает, что отныне опасность для области и областного центра будут объявлять отдельно.

Это начинает действовать с четверга, 20 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.

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Как будет действовать распределение тревог

По данным администрации, если теперь системы наблюдения и Силы обороны будут фиксировать вражескую угрозу для прифронтовых населенных пунктов, то в Запорожье сирена не будет звучать.

Если опасность распространяется на Запорожье, сигнал тревоги активируется по всей Запорожской области, в том числе в областном центре,

– говорится в сообщении.

Отмечали, что в течение последних трех лет в Запорожской области прозвучало более 5 тысяч тревог, хотя львиная доля касалась только прифронтовых общин, а не областного центра.

Напомним, в январе на подобную систему перешли в Черкасской области для бесперебойной работы предприятий, учреждений и организаций. Алгоритмы отработали с профильными службами и военными.