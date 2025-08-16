Россия призывает к воздушному перемирию, чтобы остановить удары с обеих сторон. Такая пауза может изменить ситуацию на фронте в пользу противника.

Как объяснил 24 Каналу ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман, это "ловушка", которая дала бы врагу несколько недель для подтягивания резервов. Он предостерег, что такая инициатива только усилит угрозу новых наступательных действий.

Почему Кремль продвигает идею перемирия в воздухе?

Россияне стягивают все имеющиеся резервы к линии фронта, стремясь использовать август и сентябрь для подготовки наступательных действий. Украинские удары по НПЗ, заводах и логистических маршрутах мешают реализовать эти планы.

Они хотят взять паузу, чтобы беспрепятственно перебросить войска и технику ближе к фронту,

– объяснил Гетман.

Несколько недель такой передышки дали бы противнику возможность накопить силы и усилить угрозу новых наступлений. Именно поэтому, по его словам, соглашаться на воздушное перемирие нельзя.

Как Россия пытается использовать перемирие?

Гетьман отметил, что Кремль продвигает эту идею через своих союзников, в частности Александра Лукашенко. Он дважды за последние недели публично заявлял о необходимости остановки воздушных атак.

Это ловушка. Неужели кто-то верит, что враги могут предложить что-то полезное для нас?

– подчеркнул Гетман.

По его мнению, такие призывы направлены исключительно на ослабление украинских ударов по критическим объектам и создание условий для переброски российских войск. Он подчеркнул, что любое перемирие в воздухе выгодно только противнику.