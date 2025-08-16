Як пояснив 24 Каналу ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман, це "пастка", яка дала б ворогу кілька тижнів для підтягування резервів. Він застеріг, що така ініціатива лише посилить загрозу нових наступальних дій.

Чому Кремль просуває ідею перемир'я в повітрі?

Росіяни стягують усі наявні резерви до лінії фронту, прагнучи використати серпень і вересень для підготовки наступальних дій. Українські удари по НПЗ, заводах та логістичних маршрутах заважають реалізувати ці плани.

Вони хочуть взяти паузу, щоб безперешкодно перекинути війська та техніку ближче до фронту,

– пояснив Гетьман.

Кілька тижнів такого перепочинку дали б противнику можливість накопичити сили й посилити загрозу нових наступів. Саме тому, за його словами, погоджуватись на повітряне перемир'я не можна.

Як Росія намагається використати перемир'я?

Гетьман зауважив, що Кремль просуває цю ідею через своїх союзників, зокрема Олександра Лукашенка. Він двічі за останні тижні публічно заявляв про необхідність зупинки повітряних атак.

Це пастка. Невже хтось вірить, що вороги можуть запропонувати щось корисне для нас?

– наголосив Гетьман.

На його думку, такі заклики спрямовані виключно на послаблення українських ударів по критичних об'єктах і створення умов для перекидання російських військ. Він підкреслив, що будь-яке перемир'я в повітрі вигідне лише противнику.