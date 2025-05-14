Истребитель находился в воздушном пространстве страны менее минуты. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Генерального штаба Министерства обороны Эстонии.

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Как Россия нарушила воздушное пространство Эстонии

По данным эстонского Генштаба, российский Су-35 не имел плана полета, а его транспондер был выключен. Также на момент нарушения пространства истребитель не имел двусторонней радиосвязи с авиадиспетчерской службой Эстонии.

На такой инцидент отреагировали истребители F-16 португальских Военно-воздушных сил, которые сейчас дислоцируются в Эмари в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии. Самолеты совершили разведывательный полет.

Из-за соответствующего нарушения МИД Эстонии в среду, 14 мая, вызвало поверенного в делах посольства России в Эстонии и вручило ему ноту. Отмечают, что это было первое нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом из России с начала 2025 года.

К слову, напомним, что в конце апреля российский вертолет Балтийского флота ненадолго залетел в воздушное пространство Польши над Балтийским морем. В командовании подчеркнули, что инцидент имеет признаки преднамеренной проверки со стороны России.