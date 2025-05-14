Винищувач перебував у повітряному просторі країни менш як хвилину. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Генерального штабу Міністерства оборони Естонії.

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Як Росія порушила повітряний простір Естонії

За даними естонського Генштабу, російський Су-35 не мав плану польоту, а його транспондер був вимкнений. Також на момент порушення простору винищувач не мав двостороннього радіозв'язку з авіадиспетчерською службою Естонії.

На такий інцидент відреагували винищувачі F-16 португальських Військово-повітряних сил, які наразі дислокуються в Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Літаки здійснили розвідувальний політ.

Через відповідне порушення МЗС Естонії у середу, 14 травня, викликало повіреного у справах посольства Росії в Естонії та вручило йому ноту. Зауважують, що це було перше порушення повітряного простору Естонії літаком з Росії з початку 2025 року.

До слова, нагадаємо, що наприкінці квітня російський вертоліт Балтійського флоту ненадовго залетів у повітряний простір Польщі над Балтійським морем. У командуванні підкреслили, що інцидент має ознаки навмисної перевірки з боку Росії.