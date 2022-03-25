В воздушном бою с многочисленными врагами погиб лётчик Степан Тарабалка
25 марта 2022 , 11:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Украина потеряла еще одного своего Героя. В войне за родную землю погиб лётчик Степан Тарабалка.
Украинские защитники мужественно оберегают родную страну – как на земле, так и в небе. Однако, к сожалению, потерь избегать не удается.
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Погиб летчик Степан Тарабалка
13 марта во время воздушного боя с преобладавшими силами российских захватчиков "ушел в небо" майор Степан Тарабалка,
– сообщили в Генштабе.
Там подчеркнули, что летчик-истребитель на МиГ-29 боролся с извергами, которых Кремль отправил бомбить мирные украинские города.
За защиту воздушного пространства, доблесть и отвагу майору Степану Тарабалке посмертно присвоили звание Героя Украины.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Степана Тарабалки. Светлая память Герою!
Защищая Украину, погиб летчик Степан Тарабалка: смотрите видео