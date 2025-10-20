Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Почему объявляли воздушную тревогу?

Защитники рассказали о ракетной опасности по всей Украине. Воздушную тревогу объявили, потому что в России подняли истребитель МиГ-31К.

Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с авиабазы "Саваслейка",

– предупредили военные.

В то же время россияне запустили управляемые авиационные бомбы тактической авиацией по Сумской области.

Впрочем, в 12:36 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.

