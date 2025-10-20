Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Почему объявляли воздушную тревогу?
Защитники рассказали о ракетной опасности по всей Украине. Воздушную тревогу объявили, потому что в России подняли истребитель МиГ-31К.
Вся Украина – ракетная опасность. Зафиксирован взлет МиГ-31К с авиабазы "Саваслейка",
– предупредили военные.
В то же время россияне запустили управляемые авиационные бомбы тактической авиацией по Сумской области.
Впрочем, в 12:36 в Воздушных силах сообщили об отбое угрозы по МиГ-31К.
Что известно о российских атаках на Украину?
Напомним, что воздушную тревогу объявляли в большинстве областей и днем 18 октября. Тогда на Черниговщине произошел взрыв, что мог быть связан с баллистической ракетой.
Из-за скоростной цели в небе объявляли тревогу также 15 октября.
Она двигалась курсом на Киевскую область. Позже сообщили, что цель летит курсом на столицу. Сообщений о взрывах из-за этого не было.