Усовершенствовали сотрудничество с Россией, – офицер ВСУ о новой угрозе воздушных атак через Беларусь

Вероятно, Россия начала запускать дроны через территорию Беларуси в направлении западных областей Украины. 9 июля на Западе Украины объявили воздушную тревогу, хотя в центральных регионах ее не было.

Офицер ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала отметил, что не исключено – авиационное пространство Беларуси действительно используется для проникновения дронов на запад Украины. Это логичный шаг для России – еще один этап модернизации и совершенствования своих действий.

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Беларусь зависима от России

Враг постоянно меняется и совершенствует свои стратегии.

То, что Александр Лукашенко что-то говорит, не имеет никакого значения. Если России нужно, чтобы дроны летели через территорию Беларуси, – они так и будут лететь. Я считаю, что для этого уже состоялся ряд переговоров, и воздушное пространство используется соответственно,

– сказал Андрей Ткачук.

Он добавил, что еще в прошлом году было несколько скандалов, связанных с запуском дронов с территории Беларуси. Впрочем тогда их часто сбивали, а сейчас, вероятно, враг отточил эту схему.

Важно! Россия планирует увеличить производство беспилотников. Исполнительный директор Украинского центра безопасности Дмитрий Жмайло сообщил, что на объекте "Алабуга" россияне масштабируют производство и нанимают работников за высокие для региона зарплаты. Количество работников возросло до 25 тысяч, преимущественно это женщины, привлеченные из других стран, в частности Африки. Также Россия пользуется услугами около 200 оборонных заводов Северной Кореи, работающих на ее военную промышленность.

Также Ткачук отметил, что сейчас в Беларуси работает большое количество разведчиков, которые возглавляют различные управления, департаменты и направления в оборонном секторе страны. В целом сотрудничество между Беларусью и Россией очень тесное. Беларусь фактически используется как сырьевой и территориальный "придаток" России – как вспомогательный элемент в войне против Украины.