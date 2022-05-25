Воздушные силы ликвидировали 5 беспилотников, технику, 2 крылатые ракеты и ротно-тактическую группу

25 мая Воздушные силы ликвидировали 5 беспилотников, вражескую технику, 2 крылатые ракеты и поразили ротно-тактическую группу.

Около 20 часов с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам Вооруженных Сил Украины на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты кафиров полетели в сторону Украины и с южного направления.