Уничтожены более 1 700 ракет и тысячи "Шахедов": Воздушные силы поздравили с Новым годом

Воздушные силы Украины ежедневно и каждую ночь на страже нашего неба. В последний день 2023 года ПСУ подвели итоги года и отчитались о количестве уничтоженных враждебных целей и поздравили украинцев.

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подчеркнул, что 2023 год был сложным и надеется на усиление международной поддержки нашего государства. Кроме того, командующий отчитался о результатах наших воинов.

Интересно Общий залп "Калибров" – 24: на Новый год Россия вывела в Черное море носители "Калибров"

Результаты сил ПВО

С начала полномасштабного российского вторжения защитники неба уничтожили 1709 ракет врага разных типов;

Х-101/555/55 – выпущено – 1 360, уничтожено – 1 045;

"Калибр" – выпущено – 834, уничтожено – 397;

"Искандер-К" – выпущено 154, уничтожено – 62;

Ударные БПЛА "Shahed-136/131" – выпущено – 3 940, уничтожено – 3 095.

Процент уничтожения враждебных целей сейчас у Украинской ПВО составляет 85%.

Кроме того, в 2023 году Украина получила первые ЗРК Patriot и уже уничтожила 15 аэробалистических ракет "Кинжал", которые до этого были фактически неосязаемыми для украинского ПВО.

Кроме того, командующий ПСУ отметил, что украинская авиация за время полномасштабной войны совершила более 16 000 боевых вылетов:

7 600 – на огневое поражение;

8600 – на истребительное авиационное прикрытие.

В 2024 году мы получим западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства. Это поможет нам бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от русского хлама. Я благодарю всех, кто в строю, на каком бы рубеже ни оборонял страну! Мы сильны, мы едины, мы победим! С Новым украинским годом!

– подчеркнул Олещук.

К слову, накануне с праздником украинцев поздравил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который подчеркнул, что 2024 будет нелегким, однако борьба за свободу и жизнь наших детей продолжается.