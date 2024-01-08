Россия днем 8 января снова запустила ракеты по Украине. В частности, в Воздушных силах известили о том, что одна из них двигалась в направлении Полтавской области.

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Тревога в ряде областей

После утренних обстрелов в Украине объявили отбой воздушной тревоги, но впоследствии несколько областей снова "покраснели". Водночас у Полтавській області оголосили відбій о 11:27.

В частности, тревогу объявили и в Полтавской области. Воздушные силы предупреждали, что в направлении этого региона летит ракета.

Перед этим они сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза использования авиационного вооружения.

Россия массированно атаковала Украину