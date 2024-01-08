Россия днем 8 января снова запустила ракеты по Украине. В частности, в Воздушных силах известили о том, что одна из них двигалась в направлении Полтавской области.
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Тревога в ряде областей
После утренних обстрелов в Украине объявили отбой воздушной тревоги, но впоследствии несколько областей снова "покраснели". Водночас у Полтавській області оголосили відбій о 11:27.
В частности, тревогу объявили и в Полтавской области. Воздушные силы предупреждали, что в направлении этого региона летит ракета.
Перед этим они сообщили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Есть угроза использования авиационного вооружения.
Россия массированно атаковала Украину
- Россия ночью подняла в небо 9 бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Воздушные силы ВСУ предупредили, что самолеты выйдут на рубеж пуска крылатых ракет ориентировочно в 05:00 – 05:30. Воздушную тревогу в Украине объявили ориентировочно в 6:11 8 января . Воздушные силы ВСУ предупредили, что враг запустил крылатые ракеты из района акватории Каспийского моря.
- В результате атаки россиян по Кривому Рогу повреждения получили торговый центр и более 20 частных домов. В Днепропетровской областной прокуратуре рассказали, что из-за попадания ракеты в частный дом в Криворожском районе 62-летняя женщина погибла под завалами.
- Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что Россия нанесла по Харькову минимум 4 удара. Власть еще устанавливает тип вооружения, но есть попадание. По данным чиновника, в городе Змиев Чугуевского района враги попали в частный дом. Также были попадания и в других городах Украины.