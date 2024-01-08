Росія вдень 8 січня знову запустила ракети по Україні. Зокрема, у Повітряних силах сповістили про те, що одна із них рухалася в напрямку Полтавської області.

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Тривога у низці областей

Після ранкового обстрілу в Україні оголосили відбій повітряної тривоги, але згодом декілька областей знову "почервоніли". Водночас об 11:27 у Полтавській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Зокрема, тривогу оголосили й на Полтавщині. Повітряні сили попереджали, що у напрямку цього регіону летить ракета.

Перед цим вони повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Існує загроза використання авіаційного озброєння.

Росія масовано атакувала Україну