Росія вдень 8 січня знову запустила ракети по Україні. Зокрема, у Повітряних силах сповістили про те, що одна із них рухалася в напрямку Полтавської області.
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Тривога у низці областей
Після ранкового обстрілу в Україні оголосили відбій повітряної тривоги, але згодом декілька областей знову "почервоніли". Водночас об 11:27 у Полтавській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Зокрема, тривогу оголосили й на Полтавщині. Повітряні сили попереджали, що у напрямку цього регіону летить ракета.
Перед цим вони повідомили про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Існує загроза використання авіаційного озброєння.
Росія масовано атакувала Україну
- Росія вночі підняла у небо 9 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья", що у Мурманській області. Повітряні сили ЗСУ попередили, що літаки вийдуть на рубіж пуску крилатих ракет орієнтовно о 05:00 – 05:30. Повітряну тривогу в Україні оголосили орієнтовно о 6:11 8 січня. Повітряні сили ЗСУ попередили, що ворог запустив крилаті ракети з району акваторії Каспійського моря.
- Внаслідок атаки росіян по Кривому Розі пошкоджень зазнали торговельний центр та понад 20 приватних будинків. У Дніпропетровській обласній прокуратурі розповіли, що через влучання ракети у приватний будинок у Криворізькому районі 62-річна жінка загинула під завалами.
- Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що Росія завдала по Харкову щонайменше 4 удари. Влада ще встановлює тип озброєння, проте є влучання. За даними посадовця, у місті Зміїв Чугуївського району вороги влучили у приватний будинок. Також були влучання і у інших містах України.