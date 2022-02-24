Воздушные силы сбили часть ракет и продолжают функционировать
24 февраля 2022 , 07:30Читати новину українською
Источник:фейсбук Диляна Милясова
Россия в ночь на 24 февраля начала атаковать Украину. Воздушные силы уже сбили часть ракет.
Агрессор продолжает наносить точечные удары по основным военным объектам Украины. Воздушные силы продолжают работать.
Важно В Украине вводят военное положение, – Зеленский
Вооруженные силы в целом дают ответы на атаки врага! Все будет хорошо,
– подчеркнул журналист Дилян Милясов.