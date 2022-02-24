Воздушные силы сбили часть ракет и продолжают функционировать

Россия в ночь на 24 февраля начала атаковать Украину. Воздушные силы уже сбили часть ракет.

Агрессор продолжает наносить точечные удары по основным военным объектам Украины. Воздушные силы продолжают работать.

Важно В Украине вводят военное положение, – Зеленский

Вооруженные силы в целом дают ответы на атаки врага! Все будет хорошо,

– подчеркнул журналист Дилян Милясов.

Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!