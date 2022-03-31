Воздушные силы сбили четыре самолета, один беспилотник и две крылатые ракеты

Воздушные силы в течение суток 30 марта сбили четыре самолета, один беспилотник и две крылатые ракеты. Российские оккупанты несколько изменили тактику ведения боевых действий в небе.

Пресс-служба Воздушных сил ВСУ рассказала, что в настоящее время российские оккупанты сосредоточили активность на Востоке страны. Вражеская авиация накануне понесла серьезные потери.

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Поэтому захватчики избегают прямого контакта с украинскими истребителями. Враг пытается не входить в зону действия украинского ПВО. Однако это не помогает оккупантам.

Во время авианалетов в Харьковской области от огня наших зенитных ракетных подразделений рашисты потеряли четыре самолета, предварительно истребители-бомбардировщики Су-34, а также один БПЛА,

– говорится в сообщении.

Кроме того, есть данные об уничтожении двух вражеских крылатых ракет.

Интересно – Потери врага по состоянию на 30 марта: