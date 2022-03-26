Воздушные силы сбили российские бомбардировщик и беспилотник

Украинские защитники в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожили 2 вражеских цели. Российские захватчики потеряли бомбардировщик и беспилотник.

Украинцы продолжают расправляться с военной техникой российских захватчиков. Очередными успехами похвастались в воздушном командовании "Восток".

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ВСУ сбили вражеские бомбардировщик и беспилотник

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели,

– сообщили в командовании.

На Слобожанском направлении в полночь 26 марта напоролся на праведный огонь бомбардировщик россиян. А уже днем ​​"простился с жизнью" вражеский беспилотник.

Захватчики массово теряют в Украине технику и пытаются пополнить ее запасы снятой с длительного хранения. Однако эта техника непригодна к использованию из-за плохого состояния и хищений.

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