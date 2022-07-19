Это успех на счету подразделения зенитных ракетных войск. Вероятно, что к перечню потерь врага добавился именно Су-35.

Актуально Бойцы ВСУ и Нацгвардии уничтожили группу оккупантов под Славянском

Пилот катапультировался

Подбили вражескую "птичку" около 20:00. В Воздушных силах ВСУ говорят, что есть визуальное подтверждение того, что самолет действительно сбили. Пилот катапультировался.

Кроме этого, подразделения зенитных ракетных войск ликвидировали 5 вражеских беспилотников. Такой результат – только за последние сутки.

российские СМИ говорят, что сбит только беспилотник

Как сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, российские СМИ распространяют ложь, что якобы подбили только беспилотник. Однако, говорит Хлань, оккупанты должны знать, что ВСУ ближе, чем они думали.

На Днепропетровщине подбили "Орлан-10"

В Днепропетровской области украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10". Он проводил воздушную разведку над Криворожским районом. Именно этот район враги обстреливали интенсивно ночью 19 июля.

Обратите внимание! Этот российский самолет стал 221, который сбили украинские защитники. Также авиапарк государства-агрессора с 24 февраля уменьшился на 188 вертолетов.

Читайте также ВСУ нанесли оккупантам значительные потери: ситуация на основных направлениях фронта

Потери врага в Украине: последние новости

Что касается личного состава, то вражеские войска уменьшились на 38 550 оккупантов – они были уничтожены. За последние сутки ВСУ ликвидировали около сотни захватчиков.

Иногда по своим бьют и сами россияне. Так, возле Алчевска оккупанты так старались перехватить ракеты от HIMARS, что подбили свой Су-34М.

Именно с помощью западного оружия, которого так боятся россияне, украинские защитники продолжают уничтожать склады с БК. Детонировали снова боеприпасы в Новой Каховке, а в Бериславе взорвалась база оккупантов.

Смотрите в видео – россияне сбили собственный Су-35: