Летели "шесть орденов мужества" и больше не полетят: экипаж сбитого российского Ка-52 погиб

4 декабря украинские воины успешно сбили российский вертолет Ка-52. Оба пилота катапультироваться не успели.

Об этом написали сами же россияне, чего не обошли вниманием Воздушные силы ВСУ. Говорят, что у пилотов было 6 орденов на 2.

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Говорят, что это были "лучшие" пилоты

В российских телеграмм-каналах пишут, что успешно ликвидированные пилоты не менее успешно сбитого Ка-52 были самым результативным экипажем вражеской группировки.

Говорят, что до встречи с украинским ПВО они якобы были "лучшими из лучших". Ликвидированным пилотам хотят присвоить звание "героев России".

Из-за поребрика есть подтверждение сбития Ка-52 воинами Днепровской зенитной ракетной бригады 4.12.2022. Уничтожен экипаж Бороды – "обладателей" шести орденов "Мужества". Что ж, скорбим!

– иронизируют Воздушные силы.

Воздушные силы сбили вражеский вертолет

4 декабря около 14:00 подразделение Днепровской зенитной ракетной бригады Воздушного командования "Восток" успешно сбил вражеский вертолет Ка-52.

Таким образом, наши воины добавили еще один вертолет к статистике Генштаба ВСУ. Стоит отметить, что по состоянию на 4 декабря украинские защитники и защитницы удачно "приземлили" уже 263 российских вертолета.

Кроме того, украинские воины за время полномасштабного вторжения успешно сбили 281 российский самолет.

Потери российских захватчиков

Россияне с началом полномасштабного вторжения теряют не только пилотов и не только авиацию. Число ликвидированных оккупантов неустанно приближается к отметке 100 тысяч, но по состоянию на 4 декабря статистика потерь выглядит следующим образом: