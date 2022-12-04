Про це написали самі ж росіяни, чого не оминули увагою Повітряні сили ЗСУ. Кажуть, що у пілотів було аж 6 орденів на 2.

Важливо Ще мінус один: захисники Сходу збили російський Ка-52 – вражаючі кадри

Кажуть, що то були "найкращі" пілоти

У російських телеграм-каналах пишуть, що успішно ліквідовані пілоти не менш успішно збитого Ка-52 були найрезультативнішим екіпажем ворожого угруповання.

Кажуть, що до зустрічі з української ППО вони нібито були "кращими з кращих". Ліквідованим пілотам хочуть надати звання "героїв Росії".

З-за порєбріка є підтвердження збиття Ка-52 воїнами Дніпровської зенітної ракетної бригади 4.12.2022. Знищено екіпаж Бороди – "обладателей" шести орденів "Мужества". Што ж, скорбім!

– зіронізували Повітряні сили.

Повітряні сили збили ворожий вертоліт

4 грудня близько 14:00 підрозділ Дніпровської зенітної ракетної бригади Повітряного командування "Схід" успішно збив ворожий гелікоптер Ка-52.

Таким чином, наші воїни додали ще один гелікоптер до статистики Генштабу ЗСУ. Варто відзначити, що станом на 4 грудня українські захисники та захисниці вдало "приземлили" вже 263 російські гелікоптери.

Крім того, українські воїни за час повномасштабного вторгнення успішно збили 281 російський літак.