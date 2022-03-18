Воздушные силы Украины: "Пилоты есть, самолетов на всех не хватает"

Украинские пилоты всеми силами защищают небо над Украиной, однако им не хватает арсенала самолетов. Поэтому правительство просит помощи у стран НАТО и США.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

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На вопрос какой вариант самый лучший для Украины: закрыть небо над Украиной силами НАТО или предоставить нам самолеты, системы ПВО и ПРО, чтобы мы сами это сделали – Юрий Игнат выбрал второй.

Разумеется, летать здесь и перекрывать небо своими силами они не будут. Потому что тогда пилотам стран НАТО придется садиться в Польше или Румынии, и если россияне нанесут удары по аэродромам, то Альянсу придется вступить в войну, а они этого не хотят. Поэтому Украина предлагает альтернативу: дайте нам как советские самолеты (МиГ-29, Су-24 и Су-25), так и западные (скажем, подержанные F-15 и F-16),

– объяснил спикер командования ПС.

В случае если Украине передадут американские самолеты, для начала хотя бы две эскадрильи (по 12 единиц каждая), то их вооружение поможет на уровне сражаться в небе с преобладающим количеством авиации РФ.

На вопрос, кто же на них будет летать, Юрий Игнат ответил: Есть молодые пилоты-выпускники уже с опытом работы на боевых истребителях, плюс огромное количество летчиков-запасников, которые постоянно жалуются, что их не берут в военкоматах.

Пилоты есть, самолетов на всех не хватает. Если нам дадут эти самолеты, то мы своих переучим через две-три недели. Они пройдут подготовку в разных странах, где есть авиационные тренажеры, затем отработают настоящие полеты и можно идти в бой.

– подчеркнул Игнат.

Искусство пилотирования очень важно, но современные западные самолеты со своим вооружением, активными головками самонаведения, лучше российских. Потому украинские пилоты способны быстро в них разобраться. Юрий Игнат подчеркнул, что Украине хватит F-15 и F-16 в определенных модификациях.

"Также нам помогут системы ПВО, те же С-300 и "Буки", например из стран Варшавского договора. Но хотелось бы получить и современные мобильные системы средней дальности", – отметил спикер.

Главным преимуществом такой техники является то, что на них гораздо проще работать, чем на советских. Украинские пилоты готовы к современным системам пилотирования и противовоздушной обороны.

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