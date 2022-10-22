Под удар в очередной раз попали объекты энергетической инфраструктуры. Прилеты были в разных городах.
Важно Масштаб повреждений даже может превышать последствия атаки 10 – 12 октября, – Укрэнерго
Какими ракетами враг атаковал Украину
Российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами Х-101 и Х-555. Их запустили с самолетов стратегической авиации Ту-160, которые вылетели из Волгодонска, что в Ростовской области. Также враг совершил 16 пусков крылатых ракет "Калибр" с кораблей в Черном море.
Нашим военным удалось уничтожить 13 ракет Х-101 и Х-555, а также 5 "Калибров". К ликвидации смертоносных снарядов присоединились:
- авиация,
- зенитные ракетные подразделения,
- мобильно-огневые группы.
Где попал враг
Во время всеукраинской воздушной тревоги россияне атаковали Луцк. В результате прилета по энергетическому объекту пострадал также частный дом. Спасателям пришлось тушить пожар. Известно, что ранения получил один мирный житель.
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Также прилеты были в Ровно и Хмельницком. В 3 регионах сразу возникли проблемы с электроснабжением.
Разрушениям подверглись и объекты энергетической инфраструктуры на юге Украины. Попадания были в Кировоградской и Одесской областях. Людей уже призывали экономить свет.
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