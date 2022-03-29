Воздушные Силы уничтожили 8 самолетов и 3 вертолета оккупантов
29 марта 2022 , 02:11Читати новину українською
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
Украинские защитники продолжают уничтожать военную технику оккупантов. В частности, наши воины сбивают вражеские самолеты и вертолеты.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в сводке за 28 марта.
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За сутки уничтожили 17 воздушных целей: 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты,
– сказал пресс-секретарь.
"Авиация ВС продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по бронетехнике и живой силе российских оккупантов на разных направлениях", – добавил Юрий Игнат.
Россия потеряла уже 123 самолета
Согласно информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 28 марта, Россия потеряла:
- Самолеты – 123 единицы;
- Вертолеты – 127 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 66 единиц.