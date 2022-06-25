Воздушные силы уничтожили 8 вражеских БМП и склад боеприпасов

Украинские воины не устают шаг за шагом ликвидировать россиян на нашей земле. Каждый день отчитываются об успехах.

В Командовании Воздушных сил ВСУ отметили, что враг за минувшие сутки не снижал активности своей авиации у границ Украины. Преимущественно бьют дистанционно, не входят в зону действия украинской противовоздушной обороны.

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Украинская авиация ликвидирует врага каждый день

Технику и личный состав эффективно уничтожает авиация Воздушных сил ВСУ ежедневно. В частности, 24 июня наши штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли несколько авиаударов на Изюмском направлении. Результат – уничтожили 8 боевых машин пехоты, личный состав неприятеля.

Идет ликвидация оккупантов и на Юге нашей страны. Так, ударная авиация Воздушных Сил нанесла поражение очередному составу боеприпасов российских захватчиков.

Противовоздушная оборона Десантно-штурмовых войск 24 июня ликвидировала еще один российский штурмовик Су-25.

Как действует враг

Воздушные Силы ВСУ отмечают, что российские оккупанты бьют ракетами по территории Украины разного класса. Они бывают воздушного, морского и наземного базирования.

Россияне при этом ведут и дальше свою воздушную разведку с помощью БПЛА разных типов по всей линии фронта. Также разведывают и внутри страны. Одно из этих БПЛА оперативно-тактического уровня 24 июня сбило наше зенитно-ракетное подразделение на Киевщине.

Наши воины предполагают, что российские оккупанты таким образом изучают готовность нашей обороны. Также смотрят на уязвимые места критических объектов инфраструктуры, логистику и маршруты снабжения западного вооружения.

Россияне терпят большие потери в войне с Украиной

Российские оккупанты теряют как живую силу, так и технику в неслыханно больших масштабах. К утру 25 июня украинские воины уже ликвидировали 34 700 оккупантов. Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 170 российских оккупантов. Генштаб сообщал, что наибольшие потери за последние сутки враг понес на Бахмутском и Кураховском направлениях.

Неприятности для россиян есть и на временно оккупированных территориях. Ведь к оккупантам плохо относятся повсюду, поэтому у них что-то взрывается, или они погибают при странных обстоятельствах. Очередной взрыв произошел на одном из военных складов во временно оккупированном Сватове в Луганской области. Информации о пострадавших не было. В составы попала ракета "Точка-У". Дым черно-серого цвета клубками поднялся в небо.

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович заявлял, что фактически каждый седьмой россиянин, которого отправили воевать в Украину, погиб. Потери врага за время войны просто колоссальны. Арестович говорил, что потери есть и с украинской стороны. Однако их в несколько раз меньше. У нас, по его словам, погиб каждый 70 из тех, кто встал на защиту Украины.

Как уничтожают технику оккупантов: смотрите видео