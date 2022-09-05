В 194-й день полномасштабного вторжения россии украинские герои нанесли врагу значительные потери. В частности, о достижениях сообщила пресс-служба Воздушного командования "Юг".

Обратите внимание Ночью оккупанты снова обстреляли Николаев ракетами С-300.

Ракеты над Николаевщиной сбили в 19:00.

В небе над Николаевщиной силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены две управляемые авиационные ракеты. Бьем врага и дальше,
– говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки украинские герои "минуснули" несколько вражеских беспилотников.

Потери врага

Генштаб ВСУ 5 сентября сообщил, что за сутки удалось ликвидировать 49 800 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:

  • боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
  • артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);
  • РСЗО – 294 единицы;
  • средств ПВО – 156 единиц;
  • самолетов – 236 единиц;
  • вертолетов – 206 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
  • крылатых ракет – 205 единиц (+2);
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);
  • специальной техники – 107 единиц (+1).

Важно – новые потери россии по состоянию на 5 сентября: смотрите видео