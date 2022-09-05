У 194 день повномасштабного вторгнення росії українські герої завдали ворогу значних втрат. Зокрема, про здобутки повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь".

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Ракети над Миколаївщиною збили о 19:00.

У небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищені дві керовані авіаційні ракети. Б'ємо ворога надалі,

– мовиться у повідомленні.

Зауважте! Сили ППО 5 вересня працювали також у небі над Вінницькою областю. Це відбулося під час повітряної тривоги, яка розпочалася о 16:00 та тривала до 16:49.

Окрім того, за добу українські герої "мінуснули" декілька ворожих безпілотників.

Втрати ворога

Генштаб ЗСУ 5 вересня повідомив, що упродовж доби вдалося ліквідувати 49 800 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);

артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);

РСЗВ – 294 одиниць;

засобів ППО – 156 одиниць;

літаків – 236 одиниць;

гелікоптерів – 206 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);

крилатих ракет – 205 одиниць (+2);

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);

спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).

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