У 194 день повномасштабного вторгнення росії українські герої завдали ворогу значних втрат. Зокрема, про здобутки повідомила пресслужба Повітряного командування "Південь".
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Ракети над Миколаївщиною збили о 19:00.
У небі над Миколаївщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищені дві керовані авіаційні ракети. Б'ємо ворога надалі,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, за добу українські герої "мінуснули" декілька ворожих безпілотників.
Втрати ворога
Генштаб ЗСУ 5 вересня повідомив, що упродовж доби вдалося ліквідувати 49 800 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
- бойових броньованих машин – 4 459 одиниць (+29);
- артилерійських систем – 1 157 одиниць (+10);
- РСЗВ – 294 одиниць;
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць;
- гелікоптерів – 206 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 одиниць (+3);
- крилатих ракет – 205 одиниць (+2);
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 286 одиниць (+10);
- спеціальної техніки – 107 одиниць (+1).
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