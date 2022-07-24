"Калибры" захватчики выпустили из акватории Черного моря. Местные жители слышали взрывы, а власти подтвердили, что сработала ПВО.

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Сбили не 3, а 4 ракеты

Сначала в ВСУ сообщали о сбитии трех ракет зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Запад". Однако оказалось, что уничтожили четвертую ракету. С ней справилась ПВО воздушного командования "Юг".

Обстрел Хмельницкой области: что известно

Взрывы были утром во время воздушной тревоги.

Обломки ракет рухнули в поле Каменец-Подольского района. От этого возникли пожары, но спасатели их быстро ликвидировали.

Также ракета упала в лесу, потому произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет.

Успехи украинской авиации

В течение суток ударная авиация Воздушных сил нанесла до 10 групповых авиаударов по вражеским войскам на Юге и Востоке страны.

В частности, поразили 3 опорных пункта, скопление боевой бронированной техники и живую силу оккупантов.

Детальнее – подробности ракетного удара по Хмельницкой области: видео