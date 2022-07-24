"Калібри" загарбники випустили з акваторії Чорного моря. Місцеві жителі чули вибухи, а влада підтвердила, що спрацювала ППО.

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Збили не 3, а 4 ракети

Спочатку у ЗСУ повідомляли про збиття трьох ракет зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Захід". Однак виявилось, що знищили також четверту ракету. Із нею справилась ППО повітряного командування "Південь".

Обстріл Хмельниччини: що відомо

Вибухи були вранці під час повітряної тривоги.

Уламки ракет впали в полі Кам'янець-Подільського району. Від цього виникли пожежі, але рятувальники їх швидко ліквідували.

Також ракета впала в лісі, тому відбувся вибух та задимлення в районі одного з сіл Хмельницького району. Жертв немає.

Успіхи української авіації

Протягом доби ударна авіація Повітряних Сил завдала до 10 групових авіаударів по ворожих військах на Півдні та Сході країни.

Зокрема, вразили 3 взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу окупантів.

Детальніше – подробиці ракетного удару по Хмельниччині: відео