Офицер командования Воздушных сил ВСУ рассказал в программе Управления стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ "По сути", что наши военные быстро учатся и эффективность противодействия малозаметным угрозам – растет, пишет 24 Канал.

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Что известно о новых угрозах от россиян

Офицер командования Воздушных Сил ВСУ полковник Денис Смажный рассказал, что россияне постоянно усовершенствуют свой парк ракетного вооружения.

Деталями в этой сфере я не владею. Но есть информация, что они (россияне – 24 Канал) постоянно дорабатывают. И ожидать, что они будут использовать только то, что у них есть – я не ожидал бы. Я больше настроен, что нам придется бороться с новейшим вооружением (врага – 24 Канал) и не завтра все закончится,

– заявил полковник.

Соответствующее заявление он сделал в период, когда раздаются сообщения о том, что Россия могла получить северокорейские ракеты и атаковать ими Украину.

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Ракеты для России от КНДР

4 января Белый дом заявил, что Россия запустила по Украине баллистические ракеты, полученные от Северной Кореи. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Кремль получил от КНДР пусковые установки и несколько баллистических ракет.

По данным США, 30 декабря Москва запустила по Украине как минимум одну баллистическую ракету, попавшую в открытое поле в Запорожской области. Уже 2 января Россия выпустила несколько северокорейских ракет.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Украины пока нет данных о том, что россияне уже применили полученные от Северной Кореи ракеты. Ведь наши специалисты должны проанализировать обломки.

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