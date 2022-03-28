Воздушные Силы ВСУ за сутки уничтожили 4 самолета, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты

За предыдущие сутки 27 марта Воздушные Силы ВСУ нанесли сокрушительные потери оккупантам. Так, авиация уничтожила 4 самолета, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.

Воздушные силы к тому же сбили еще 2 беспилотника. Об этом сообщили в Генштабе 28 марта.

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Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки были уничтожены 4 самолета, 1 вертолет, 2 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты,

– говорится в сообщении.

Авиация Воздушных Сил ВСУ вдобавок наносила сильные удары по наземным объектам оккупантов.

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