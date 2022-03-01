Воздушные сирены в Днепре

Воздушную тревогу объявили в Днепре. Людей призывают немедленно перейти в укрытие.

Соответствующую информацию обнародовали в 18:47 1 марта. Сирены раздаются из-за угрозы попадания ракет.

Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена

В Днепре воздушная тревога

Внимание! Объявлена тревога в Днепре, всем пройти в укрытие,

– говорится в сообщении.

До этого воздушная тревога была в Запорожье и Харькове.



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