Воздушные сирены в Днепре
1 марта 2022 , 19:01Читати новину українською
Воздушную тревогу объявили в Днепре. Людей призывают немедленно перейти в укрытие.
Соответствующую информацию обнародовали в 18:47 1 марта. Сирены раздаются из-за угрозы попадания ракет.
Заметьте Спасатели объяснили, как действовать, когда раздается сирена
В Днепре воздушная тревога
Внимание! Объявлена тревога в Днепре, всем пройти в укрытие,
– говорится в сообщении.
До этого воздушная тревога была в Запорожье и Харькове.
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