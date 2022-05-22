Воздушные тревоги не отменяются, – Ступак объяснил, почему Patriot не "закроет небо полностью"

В западных СМИ заговорили о передаче Украине от США современных систем противовоздушной обороны Patriot, официального подтверждения пока нет. Однако эти ЗРК не помогут полностью "закрыть небо".

Об этом рассказал бывший работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. Он объяснил, почему уповать на мощный результат от действия американских ЗРК не стоит.

США отправляют в Украину новую партию гаубиц M777, – Пентагон

Радиус действия Patriot ограничен

"Если все же нам их (Patriot – 24 канала) дадут, то мы не знаем сколько, поскольку "игрушка" очень дорогая", – заметил Иван Ступак.

По его информации, несколько лет назад американцы продали Турции 13 батарей Patriot общей стоимостью 7-8 миллиардов, то есть примерно 600 миллионов долларов за одну батарею. Именно поэтому Украина, вероятно, может получить несколько единиц такой техники.

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Кроме того, экструдник СБУ объяснил, что у соответствующих ЗРК – ограниченный радиус действия. Они прикрывают ориентировочно 80 километров, например областной центр, пригород, еще какие-то небольшие населенные пункты.

Даже если их у нас будет 5 – 6 штук, сможем прикрыть всего несколько населенных пунктов. Однако главная цель – прикрывать наших военных от российских дронов, истребителей и бомбардировщиков.

– сказал Иван Ступак.

"Это значит, что мы на 99% не сможем прикрыть наше небо, нет просто такой возможности, такого количества этих Patriot. Поэтому воздушная тревога все еще актуальна, перемещение в бомбоубежища – это обязательно", – подчеркнул эксперт.

Помощь Украине от США: последние новости

Прессслужба Белого дома 21 мая сообщила, что президент США Джо Байден подписал закон о 40 миллиардах долларов для Украины. Деньги будут направлены на военную и гуманитарную поддержку нашей страны.

Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за столь важное решение и подчеркнул, что оно стало историческим вкладом в защиту свободы в Европе.

В Пентагоне уже показали новую партию оружия, которое отправляют в Украину – новую партию гаубиц M777. К тому же, 15 мая, Украина получила от США почти 90 единиц соответствующих гаубиц.

Заметьте, что уже 23 мая состоится онлайн-встреча формата Рамштайн-2, где будут обсуждаться дальнейшая оборонная поддержка Украины.

Иван Ступак о возможностях ЗРК Patriot: смотрите видео 24 канала