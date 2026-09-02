В Украине изменят систему воздушной тревоги: введут желтый и красный уровни

В Украине изменят систему оповещения о воздушных угрозах, введя два уровня опасности – желтый и красный. Желтый уровень будет в основном соответствовать угрозе атак с использованием дронов, тогда как красный будет объявляться в случае ракетной, в частности баллистической, опасности и массированных атак.

Об этом сообщили по итогам доклада премьер-министра Сергея Корецкого о подготовке мер реагирования на новые угрозы, заявил Владимир Зеленский.

Как в Украине изменят систему воздушных тревог?

В Украине готовят обновление системы воздушной тревоги в ответ на изменение тактики российских ударов, в частности использование дронов для подрыва гражданской жизни и экономической активности.

Одним из ключевых решений станет введение двух уровней угрозы – желтого и красного. В основном желтый уровень будет соответствовать налету ударных дронов, а красный – ракетной опасности, в частности угрозе баллистических атак, а также массированным ударам.

В соответствии с уровнем угрозы планируется изменить и звуковые сигналы оповещения о воздушной тревоге. Сейчас сирена запускается только при объявлении тревоги, а повторный запуск для обозначения отбоя уже отменен.

Генеральный штаб и Воздушные силы ВСУ совместно с правительством, Министерством обороны, МВД и ГСЧС еженедельно будут определять показатели, по которым будут объявлять желтый или красный уровень. Также планируется более четко дифференцировать тревоги по географическому признаку, чтобы они объявлялись именно в той части области или общины, где существует реальная угроза.

Отдельно правительство и местные власти должны определить, какие государственные учреждения, предприятия и другие экономические и социальные объекты смогут работать во время желтого уровня опасности. Параллельно будут пересмотрены нормативы по размещению укрытий в городах и общинах и предусмотрены дополнительные возможности для установки мобильных и модульных укрытий.

Изменения коснутся и работы Киева во время воздушных тревог. В частности, при желтом уровне опасности должна полностью работать Сирецко-Печерская линия метро, а количество наземного транспорта планируется существенно увеличить для компенсации остановок на Святошинско-Броварской линии.

Также в столице планируют сократить комендантский час, а другим городам предложат пересмотреть его продолжительность с учетом потребностей безопасности и работы бизнеса. В то же время правила работы школ и детских садов останутся неизменными, а медицинские учреждения получат дополнительную финансовую поддержку.

Согласно новым правилам, алгоритмы реагирования на угрозы будут пересматриваться еженедельно с участием правительства, местных властей, бизнеса, военных и силовых структур. Главная цель изменений – обеспечить людям четкое понимание уровня опасности, одновременно позволив безопасно работать части учреждений и предприятий там, где это возможно.

Напомним, Верховная Рада теперь также будет продолжать работу во время воздушных тревог в Киеве. В Аппарате парламента заявили, что принимают меры для обеспечения бесперебойной работы депутатов и минимизации задержек в законотворческом процессе.

Заседания планируют проводить непосредственно в здании Верховной Рады на улице Михаила Грушевского, 5. Во время сигнала тревоги парламентариям дадут 10 минут, чтобы спуститься в укрытие. В укрытии уже подготовили места для 330 народных депутатов.