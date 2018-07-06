Воздушные Силы Украины получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26: фото

В пятницу, 6 июля, Воздушные силы ВСУ получили от государственного предприятия "Завод 410 ЦА" отремонтированный и модернизированный самолет Ан-26 КПА. Этот самолет-лаборатория предназначен для осуществления проверки работы радиолокационного оборудования аэродромов.

Передача самолета состоялась во время торжеств по случаю 70-летия ГП "Завод 410 ГА" при участии президента Украины Петра Порошенко, сообщает "Укринформ".

Глава государства передал сертификат самолета командиру экипажа – майору Воздушных сил Богдану Андрушко.

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Порошенко отметил технологические инновации ГП "Завод 410 ЦА", указав, в частности, на овладение техникой восстановления деталей самолетов лазерным резанием и плазменным напылением.

Нужно в дальнейшем продвигаться в освоении высоких технологий и новых компетенций. Я приветствую ваши инициативы по углублению международного сотрудничества, я приветствую соглашение с американской корпорацией Rockwell Collins, которая производит и разрабатывает цифровые и электронные системы,

– сказал Порошенко.

В рамках торжественных мероприятий на территории завода также были представлены образцы авиационной техники, которые прошли глубокую модернизацию и оснащение соответствующими современными системами.