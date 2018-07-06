17:13
6 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 16°C
  • субота
    26°C 17°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    25°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Футбол без Путіна. Наташі, які рятують світ
Вєсті Кремля
22:25, 5 липня
Вєсті.UA. Вогняна Тимошенко. Зоряна війна Гройсмана з контрабандою
Вєсті.UA
19:42, 5 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, 4 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Повітряні Сили України отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26: фото

931 Читать новость на русском

У п’ятницю, 6 липня, Повітряні Сили ЗСУ отримали від державного підприємства "Завод 410 ЦА" відремонтований та модернізований літак Ан-26 КПА. Цей літак-лабораторія призначений для здійснення перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.

Передача літака відбулася під час урочистостей з нагоди 70-річчя ДП "Завод 410 ЦА" за участю Президента України Петра Порошенка, повідомляє "Укрінформ".

Глава держави передав сертифікат літака командиру екіпажу – майору Повітряних Сил Богдану Андрушку.

Читайте також: Як навчаються українські військові в зоні бойових дій на Донбасі: цікаве відео

Порошенко відзначив технологічні інновації ДП "Завод 410 ЦА", вказавши, зокрема, на опанування відновлення деталей літаків лазерним різанням та плазмовим напиленням.

Потрібно надалі просуватися в опануванні високих технологій і нових компетенцій. Я вітаю ваші ініціативи з поглиблення міжнародного співробітництва, я вітаю угоду з американською корпорацією Rockwell Collins, яка виготовляє і розробляє цифрові та електронні системи,
– сказав Порошенко.

У межах урочистих заходів на території заводу також були представлені зразки авіаційної техніки, які пройшли глибоку модернізацію та оснащення відповідними сучасними системами.

 

Теги: Новини України Збройні Сили України Петро Порошенко Фотоновини авіація
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук