Повітряні Сили України отримали модернізований літак-лабораторію Ан-26: фото

У п’ятницю, 6 липня, Повітряні Сили ЗСУ отримали від державного підприємства "Завод 410 ЦА" відремонтований та модернізований літак Ан-26 КПА. Цей літак-лабораторія призначений для здійснення перевірки роботи радіолокаційного обладнання аеродромів.

Передача літака відбулася під час урочистостей з нагоди 70-річчя ДП "Завод 410 ЦА" за участю Президента України Петра Порошенка, повідомляє "Укрінформ".

Глава держави передав сертифікат літака командиру екіпажу – майору Повітряних Сил Богдану Андрушку.

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Порошенко відзначив технологічні інновації ДП "Завод 410 ЦА", вказавши, зокрема, на опанування відновлення деталей літаків лазерним різанням та плазмовим напиленням.

Потрібно надалі просуватися в опануванні високих технологій і нових компетенцій. Я вітаю ваші ініціативи з поглиблення міжнародного співробітництва, я вітаю угоду з американською корпорацією Rockwell Collins, яка виготовляє і розробляє цифрові та електронні системи,

– сказав Порошенко.

У межах урочистих заходів на території заводу також були представлені зразки авіаційної техніки, які пройшли глибоку модернізацію та оснащення відповідними сучасними системами.