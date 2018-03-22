Воздушные силы ВСУ отменили боевую готовность, объявленную из-за громких провокации РФ

Боевая готовность, к которой привели Воздушные силы Вооруженных сил Украины из-за зафиксированных провокационных действий со стороны авиации воздушно-космических сил РФ, снята.

Об этом сообщил пресс-секретарь командования воздушных сил ВСУ Дмитрий Струтинский, передает "Громадское".

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Тот степень боевой готовности, который был объявлен, уже снят,

– сказал он.

При этом, по словам спикера, воздушные силы ВСУ остаются на постоянном дежурстве.

"Силы и средства были приведены в боевую готовность, были готовы к отражению (атаки российской авиации, – "24") и поражению воздушных целей. Но только в том случае, если они пересекут государственную воздушную границу нашей страны или будет прямая угроза целостности и неприкосновенности государства", – подчеркнул Струтинский.

Напомним, 22 марта силы и средства Воздушных Сил ВСУ уже второй раз за месяц зафиксировали провокационные действия со стороны Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, в связи с чем противовоздушную оборону Украины было приведено в боевую готовность.