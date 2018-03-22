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ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Повітряні сили ЗСУ скасували бойову готовність, оголошену через гучні провокації РФ

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Повітряні сили ЗСУ скасували бойову готовність
Повітряні сили ЗСУ скасували бойову готовність / Фото з відкритих джерел

Бойова готовність, до якої привели Повітряні сили Збройних сил України через зафіксовані провокаційні дії з боку авіації повітряно-космічних сил РФ, знята.

Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Дмитро Струтинський, передає "Громадське".

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Той ступінь бойової готовності, який був оголошений, уже знятий,
– сказав він.

При цьому, за словами речника, повітряні сили ЗСУ залишаються на постійному чергуванні.

"Сили і кошти були приведені в бойову готовність, були готові до відбиття (атаки російської авіації, – "24") та ураження повітряних цілей. Але тільки в тому випадку, якщо вони перетнуть державну повітряний кордон нашої країни чи буде пряма загроза цілісності і недоторканності держави", – наголосив Струтинський.

Нагадаємо, 22 березня сили та засоби Повітряних Сил ЗСУ вже вдруге за місяць зафіксували провокативні дії з боку Повітряно-Космічних Сил Російської Федерації, у зв'язку з чим протиповітряну оборону України було приведено в бойову готовність.

Теги: Новини України Новини Росії Збройні Сили України Україна – Росія авіація
Джерело: 24 Канал
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