Будет ли Россия снова бить по мостам: прогноз Воздушных сил
Российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины. Кроме того, враг может бить и по мостам.
Также захватчики могут наносить удары по транспортным сообщениям. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.
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Будет ли Россия бить по мостам
Ранее враг уже наносил удары по плотинам, мостам и транспортным сообщениям. Потому что транспортное сообщение может использоваться и для предоставления оружия Украине.
По словам Игната, все это наше военное руководство знает, поэтому есть дополнительная охрана.
Мосты охраняются, осуществляется определенный ряд мер для того, чтобы их охранять,
– отметил он.
На вопрос, хватит ли России средств, чтобы уничтожать мосты, Игнат ответил, что вряд ли. Поскольку захватчики даже не имеют вооружения для ударов по энергетическим объектам.
Ракетные удары по Украине: последние новости
- В ночь на 26 января российские захватчики атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. А уже к утру запустили крылатые ракеты. Такие массированные удары будут продолжаться до победы Украины. Россия не изменится, сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- 26 января враг осуществил 55 пусков ракет воздушного и морского базирования – Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 – с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря.
- Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 47 крылатых ракет, 20 из них в районе Киева. Кроме того, три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей.
- Кроме того, в воздушном пространстве Киева зафиксировали около 20 ракет разного типа. Все воздушные цели уничтожены.
- Кстати, в Киеве часть ракеты упала в Голосеевском районе города, есть пострадавшие.
- Позже мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.