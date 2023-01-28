Будет ли Россия снова бить по мостам: прогноз Воздушных сил

Российские оккупанты продолжают наносить удары по энергетическим объектам Украины. Кроме того, враг может бить и по мостам.

Также захватчики могут наносить удары по транспортным сообщениям. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.

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Будет ли Россия бить по мостам

Ранее враг уже наносил удары по плотинам, мостам и транспортным сообщениям. Потому что транспортное сообщение может использоваться и для предоставления оружия Украине.

По словам Игната, все это наше военное руководство знает, поэтому есть дополнительная охрана.

Мосты охраняются, осуществляется определенный ряд мер для того, чтобы их охранять,

– отметил он.

На вопрос, хватит ли России средств, чтобы уничтожать мосты, Игнат ответил, что вряд ли. Поскольку захватчики даже не имеют вооружения для ударов по энергетическим объектам.

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