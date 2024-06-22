В Турции между скалами застрял воздушный шар: на нем находилось 22 человека

В Каппадокии, которая является одним из наиболее распространенных туристических центров Турции, среди скал приземлился воздушный шар. На нем в тот момент находилось 22 человека.

Инцидент произошел утром, 22 июня, в городе Гереме, что в Каппадокии. Известно, что во время посадки шара ветер двигался в противоположном направлении.

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Что известно об инциденте в Турции

Как сообщают местные СМИ, воздушный шар с более 20 туристами, которые находились на нем, пилотом и его помощником начал приземляться после того, как пробыл в небе около 1 часа.

Причиной этому стал ветер, который двигался в противоположном направлении.

Впоследствии под действием обратного ветра шар приземлился между скалами на склоне долины. Получив сообщение об этом, спасатели и бригады скорой были отправлены на место происшествия.

Вскоре всех людей удалось эвакуировать. Информации о пострадавших или жертв в результате этого инцидента обнародовано не было.

К слову, на днях оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о пересечении воздушного пространства страны воздушным шаром, который прибыл со стороны Калининградской области России.

Тогда отмечалось, что он двигался на восток в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства. Передвижение шара отслеживали с помощью радиолокационных станций.