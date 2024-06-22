Інцидент стався вранці, 22 червня, в місті Гереме, що у Каппадокії. Відомо, що під час посадки кулі вітер рухався у протилежному напрямку.

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Що відомо про інцидент у Туреччині

Як повідомляють місцеві ЗМІ, повітряна куля з понад 20 туристами, які перебували на ній, пілотом та його помічником почала приземлятися після того, як пробула в небі близько 1 години.

Причиною цьому став вітер, який рухався у протилежному напрямку.

Згодом під дією зворотного вітру куля приземлилася між скелями на схилі долини. Отримавши повідомлення про це, рятувальники та бригади швидкої були відправлені на місце події.

Незабаром усіх людей вдалося евакуювати. Інформації про постраждалих або жертв внаслідок цього інциденту оприлюднено не було.

До слова, днями оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про перетин повітряного простору країни повітряною кулею, яка прибула з боку Калінінградської області Росії.

Тоді зазначалося, що вона рухалася на схід у повітряному просторі Вармінсько-Мазурського воєводства. Пересування кулі відслідковували за допомогою радіолокаційних станцій.